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Раньше путешественник искал неведомые страны, а теперь WiFi ищет
ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ У МЮНХЕНА (В ДВУХ ЧАСАХ ЕЗДЫ) 
30th-Jan-2019 07:01 pm
morseanen
Berchtesgaden-Sep-(14)


Чуть более внимательный читатель знает, что я на данный момент проживаю в Мюнхене и мое мнение об этом городе не покидает обидных рамок лишь "вокзала к Альпам".

Куча народа будет утверждать, что Мюнхен не просто "вокзал", а вокзал с элитной пивнухой, а дубаец на трапе сбежавшего из летней аравийской сковородки А380-го заявит, что никакой не вокзал, а магаз со шмотьем, к тому же естественно кондиционированный и продавщицы тут без намордников. Кто-то еще напомнит о футболе, а кто-то "бэху" приехал купить.

А Мюнхен на все мои оскорбления ответит, что это проблема индейцев евреев и продолжит пристраивать очередной перрон. Вернее, не пристраивать новый, а ремонтировать старый. И путешествующий народ все равно будет стремиться в Мюнхен. Не чтобы потусоваться в клубах, не изысканно поесть, не посмотреть на историческую и авангардную архитектуру, все это есть гораздо круче в других городах, а чтобы наспех опрокинуть в Мюнхене кружку, купить открытку и сбежать в Альпы.

Альпы! Вот это самое лучшее, что есть у города. Мюнхена лучший район и его главная достопримечательность. Если есть целый день и хорошая погода, не трать его на город. Для тебя построили перрон - садись на транспорт и беги в горы.

Сегодня рассмотрим куда бежать.

Давайте сразу определимся. Морсоблог - это не про лайфхак. Для туриста КПД моих обзоров примерно равен эффекту от телевизионной передачи "Орел и решка", только без сисек Ивлеевой. Как и в передаче, я лишь кидаю на прилавок возможные направления без претензий на достоверность и ответа за базар. Морсоблог - это как разговор двух пацанов, встретившихся после пятилетней разлуки. Не так, как у женщин, когда водопады информации - ничего полезного пацаны друг другу никогда не расскажут, но приятное послевкусие останется.

Главное условие к локациям сегодняшнего рейтинга - возможность добраться сюда из Мюнхена за адекватный прайс не более, чем за два часа. Все, что дольше, уляжется в однодневную поездку только у самых упоротых коллекционеров точек на карте.

Рейтинг я составлял исходя трех основных критериев.

Самый главный - это конечно концентрация красоты и наличие достойной инфраструктуры. Еще важным критерием для однодневной поездки является время в пути. Ну и конечно же концентрация на месте конкурирующих с тобой ценителей красоты. Для Альп это не менее важно.


☀ ☀ ☀


V. Последнее, пятое место в рейтинге занимают многочисленные "городские" озера. Прежде всего это Штарнбергское (Starnberger See) и Аммерское (Ammersee) озера. С натяжкой Тегернское (Tegernsee) озеро, потому что еще чуть дальше и "городским" его уже не назовешь.

Umgebung-Alpen-(1)


Концентрация красоты *
Транспорт****
Плотность шпрот ****

В принципе, озера - это идеальное направление для неспешной однодневной поездки. Из объятий города вырвешься, на Альпы хоть и на приличном расстоянии полюбуешься, расслабленной аристократической атмосферы насладишься.

Штарнбергское озеро известно на всю Германию самой большой концентрацией живущих там миллионеров в стране.

Tutzing-(44)


Соответственно, стоимость жилья в окрестностях озера - самая высокая в стране. Но какой-то особенной "барвихи" однодневный турист на Штарнбергском озере не обнаружит. Это же Германия. Местный народ в соболях не ходит, зато и мороженное на променаде не пробьет "black star" в твоем бюджете. Все демократично, расслабленно и... скучно.

Tutzing-(33)


Зато из самого центра Мюнхена доберешься сюда на машине всего лишь за полчаса. И столько же на метро. От центральной станции Marienplatz идет ветка S6 прямо в Штарнберг.

Амммерское озеро еще скучнее, но зато рядышком находится Мекка всех пивоманов - знаменитый монастырь Андекс (Andechs).

Andechs-(23)


По сути это привелегированный биргартен. С прекрасной кулисой и, пожалуй, лучшим в городе пивом. Правда, будьте готовы к толкучке. Это туристический аттракцион. От монастыря к озеру где-то 45 минут пешей прогулки через очень красивый лес.

Andechs-(46)


От той же Marienplatz до Аммерзее идет всего 50 минут метро S8 с остановкой в Herrsching. На машине будет столько же.

Тегернское озеро - еще одна вотчина миллионеров.

Umgebung-Alpen-(6)


Это уже полноценный горно-озерный курорт с соответствующей инфраструктурой. Можно на канатке в гору полезть, можно на кораблике по озеру. Можно в пафосном бичклабе затусить. Можно комнату в отеле снять, но будьте готовы заплатить по статусу.

Добираться сюда нужно на поезде. Из центра (например, Donnersbergerbrücke) идет BOB 86963 час и десять минут. И вновь на машине будет примерно столько же.


☀ ☀ ☀


V. На четвертое место я поставлю регион вокруг озера Вальхензее (Walchensee) - общину Кохель (Kochel).

Концентрация красоты ***
Транспорт***
Плотность шпрот ***

Зачем нужно ехать именно сюда? За потрясным цветом воды озера Вальхензее. Это же Полинезия чистой воды, простите за тавтологию.

Herzogstand-Walchensee-(22)


Будешь последним лохопето, если приедешь сюда и не залезешь на канатке или пешком на гору Херцогштанд (Herzogstand).

Herzogstand-Walchensee-(14)


С полуторакилометровой красоты ты увидишь альпийскую "полинезию" Вальхензее во всем великолепии, а через тонкую перемычку перевала Кессельберг взгляд скользнет по соседнему озеру Кохельзее (Kochelsee) и дальше по равнине до самого вокзала Мюнхена.

Herzogstand-Walchensee-(8)

Herzogstand-Walchensee-(10)


Прогулка вокруг по легенде дремлющего в Вальхензее чудовища подарит тебе чудовищный аппетит, сразиться с которым помогут отважные богатыри в поварских колпаках многочисленных харчевен.

Umgebung-Alpen-(4)


Покайфовать можно в термах Trimini, но будь готов отдать безобразную сумму даже по южно-баварским меркам.

На машине из Мюнхена доберешься по 95-му автобану прямо к канатке Herzogstandbahn за час и десять минут. Будь готов потолкаться на парковке. Поездом тоже можно на Regionalbahn от центрального вокзала и до города Kochel.


☀ ☀ ☀


III. Третье место однозначно за знаменитым горнолыжным регионом Гармиш-Партенкирхен (Garmisch-Partenkirchen). Но район самых высоких в Германии гор славен не только зимними Олимпиадами. И летом здесь можно кайфово провести время, напичканное впечатлениями.

Концентрация красоты ****
Транспорт***
Плотность шпрот **

Это тебе и грандиозный Партнахкламм (Partnachklamm) - мистическая земная щель, которая на 10 минут украдет у тебя лето и бросит в суровый мир гномьего Толкиена.

partnachklamm-(36)


На канатке ты можешь забраться на местный холмик Ванк (Wank) (1780 метров) и оттуда ошарашиться могучей семейкой горных пиков Германии, во главе с убербоссом - самой Цугшпитце.

Wank-(3)


А можно сразу махнуть на саму Цугшпитце и по-бюргерски предусмотрительно прихватив из летней жары с собой пуховик, поржать над голыми, охуевшими от снега в Июле китайцами. Шутка ли, высота почти три километра над Рейхстагом!

А слабо попрыгать на "чертовом языке" AlpspiX?

Alpspitze-(44)


А если устанешь от Альп, можно в компании с эскимо прогулять жаркий денег в деревушке Гармиш-Партенкирхен и узнать по фасадам местных избушек, чем занимают себя селяне в свободное от урожая время.

garmisch-(30)


А если катнуть на машине еще 20 минут на юг, можно попасть в удивительный австрийский Иннсбрук. Но тогда дня вам точно не хватит.

Innsbruck-(2)


Почему же при всем этом нахысе только третье место? А смотри на две звездочки напротив плотности шпрот. В солнечный денек здесь обитает весь Мюнхен и все туристы Земного шара.


☀ ☀ ☀


II. Всего писюлечку не хватило Берхстегаден (Berchtesgadener Land), чтобы возглавить мой рейтинг.

Концентрация красоты *****
Транспорт**
Плотность шпрот **

В окрестности региона вместилось столько красоты, что, говоря по-чесноку, вам не хватит и недели, чтобы увидеть хотя бы половину.

Прежде всего это сам городок Берхтесгаден и главная жемчужина не только региона, но и всех Альп - озеро Кёнигсзее (Königssee).

Bechstesgaden-2015-(29)


Его создал особенно талантливый демиург. Он отодвинул ледник, обнажил фьорд и перенес Норвегию на тысячу километров южнее.

Berchtesgaden-Sep30


По Кёнигсзее турист прокатится на электрической лодке, послушает десятикратное эхо, создаваемое печальной свирелью паромщика.

Berchtesgaden-Sep27


Он съест слюноточивую свежую форель в монастыре святого Варфоломея (St. Bartholomä)...

Berchtesgaden-Sep-(23)

Berchtesgaden-Sep-(24)


... и, сойдя на последней остановке, обманет всех китайцев и в одиночестве дойдет до главного секрета региона - магического озера Оберзее (Obersee). Ручаюсь, вы такого больше не видели нигде.

Berchtesgaden-Sep-(3)


В самом Берхтесгадене вы посетите солевые пещеры, здесь находятся стратегические солеварни Германии. А не пожадничав денег на экскурсию, доберетесь на автобусе до легендарного Eagle Nest, или как его называют немцы, Кельштайн (Kehlsteinhaus) - альпийской дачи Гитлера.

А если устанете от постоянного нахождения в потоке горланящего интернационала с рюкзаками, сбежите в регион Рамзау (Ramsau).

Ramsau-(31)


Где вы будете с Альпами наедине. Где вы найдете еще одно потрясающее озеро Хинтерзее (Hintersee), а так же Магический лес (Zauberwald)

Ramsau-(50)


И еще одно ущелье, не уступающее гармишевскому Партнахкламму - Вайсбахшлухт (Weißbachschlucht). С одной лишь оговоркой: никаких толп.

Salbachschlucht-(16)


А ваша бабушка сможет отлично отжечь в курортном Бад Райхенхале (Bad Reichenhall) - этом образчике немецкого традиционного термального курорта.

Bad-Reichenhall-(7)


Здесь же находятся шикарные термы Rupertus Therme. Где и адекватный прайс и концентрированный кайф, если вы конечно любитель такого.

Bad-Reichenhall


Ну и опять же вашей бабушке рукой подать до родины Моцарта, самого дождливого города Австрии - Зальцбурга. С его крепостью, знаменитыми марципанами, ну и еще чем-то.

Umgebung-Alpen-(5)


А проиграл Берхтесгаден, потому что озеро Кёнигсзее стало, к сожалению, всемирно известным. Большой мир проник сюда и альпийская атмосфера с ее мистической тишиной, бородатыми альпинистами с рюкзаками и ледорубами, единением с природой - на грани вымирания под разноцветными кроссовками толпы.

Berchtesgaden-Sep41


Ехать сюда долго и муторно. Навигатор покажет всего два часа из Мюнхена и соврет. Это знаменитый восьмой автобан, наверное, один из самых загруженных в Германии. Уж лучше на поезде с одной пересадкой за два с половиной часа доехать. Но вы тогда будете сильно ущемлены в дальнейшей транспортировке между локациями.


☀ ☀ ☀


I. А на первое место я субъективно для себя поставлю городскую общину Фюссена (Füßen), что в регионе Восточный Альгой.

Концентрация красоты ****
Транспорт****
Плотность шпрот ***

Знаменит Фюссен прежде всего Нойшванштайном

Fuessen-2018-(5)


И если вас все-таки потянет именно в замок, будьте готовы выучить по дороге путунхуа, хуаюй и гоюй. Но особая благодарность детищу сумрачного гения Людовика, что оттягивает на себя китайские массы, оставляя простор для остального туриста.

Neuschwanstein-(22)


Что самого цимесного в Фюссене? Все достопримечательности компактно располагаются на пятачке земли. По сути можно оставить машину на парковке и весь день наслаждаться пешей прогулкой. Прежде всего сам Фюссен - очень красивый курортный город с отлично сохранившейся цитаделью и кирхами.

Fuessen-2018-(20)


Двадцать минут пешком в сторону австрийской границы и вот это все горно-прекрасное навалится тебе на грудь и ты забудешь дышать. Тут тебе и искусственный водопад Лехфалль (Lechfall) и дороги под кронами деревьев в заповеднике Walderlebniszentrum Zuegelwies.

Fussen-(45)

Fussen-(6)


Покататься на альпийской разновидности летнего бобслея - родельбане

Fuessen-Berge-(4)


Обязательно заезжай в королевские сауны Kristall Therme. Это мои самые любимые термы в Германии. Где еще можно вылезти распаренным из солевого бассейна и позагорать с видом на самую известную немецкую достопримечательность?

Fussen-(13)


Фюссен ставлю на первое место исключительно из-за максимального комфорта для прогулки одного дня. Добираться на машине всего полтора часа по удобному 96-му автобану.


В комментариях предлагается поахать или предложить альтернативные варианты.

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Comments 
30th-Jan-2019 06:15 pm (UTC)
alkopona
Первое место явно куплено бартерными контрамарками на те же развлечения, ибо даже такому неискушенному путешественнику как я понятно что второе место проиграло незаслуженно! Нойншвайнштайн так же попсово как Евровидение. Куча туриков, все радостно машут и фотографируются. А вот Берхстегаден это оргазм для глаз, такое ощущение что боженька поцеловал это место в пупок. Так что Нойшвайштайн он как Гинер.

Первый нах!)

Edited at 2019-01-30 06:16 pm (UTC)
30th-Jan-2019 06:31 pm (UTC)
morseanen
у меня в силу того, что я здесь живу, другой подход. Понятно, что когда приезжаешь сюда за тридевятьземель, ты будешь готов еще потошниться 4-5 часов в дороге среди толп туристов, чтобы увидеть красоты Берхтесгадена. Я лично ради такого не готов. Мне проще за полотора часа катнуть в Фюссен и получить те же горы и релаксовую прогулку на полдня.
30th-Jan-2019 06:17 pm (UTC)
sasha_lotus
4, 2, 1. Я бы воспользовался этим гидом без твоих подкачанных волосатых сисек, уж позвольте.
30th-Jan-2019 06:36 pm (UTC)
morseanen
а я и не навязываюсь:-)
30th-Jan-2019 06:20 pm (UTC)
madlena7
Блин. Нас уже год зовут приехать. Все. Сдаюсь. Еду.
30th-Jan-2019 07:16 pm (UTC)
morseanen
ну красиво, красиво. Если туристов не считать:-)
30th-Jan-2019 06:29 pm (UTC)
leo_schleicher
Подтверждаю, аффтар почти не наврал.
30th-Jan-2019 06:35 pm (UTC)
morseanen
спасибо за поддержку:-)
30th-Jan-2019 06:30 pm (UTC)
thundergrau
Это просто лучшее ! Надо ехать !

Edited at 2019-01-30 06:31 pm (UTC)
30th-Jan-2019 07:35 pm (UTC)
morseanen
вобязалофке!
30th-Jan-2019 06:37 pm (UTC)
chukcha_ghek
Ну и что из перечисленного съедобно зимой?
Помимо форели имени Варфоломея...
зы: сиськи ивлеевой не предлагать, они вымысел.
30th-Jan-2019 07:16 pm (UTC)
morseanen
нащод зимы я неофит и лошара. Могу в зиму только направления на Сейшелы указать. Но я буду исправляться уже в марте. Первый раз еду на лыжах кататься:-)
30th-Jan-2019 06:46 pm (UTC)
fiberline
ну во первых ах,
во вторых - в москве за 2 часа от центра до окраины не всегда доедешь, про красоту всякую и горы я вообще молчу.
в третьих реквестирую продолжение!!!
30th-Jan-2019 08:04 pm (UTC)
morseanen
увеличить радиус до трех часов?:-)
30th-Jan-2019 07:02 pm (UTC)
danitta
читала-читала, и думаю, ну неужели не напишет про Нойшванштайн? Это же главное, ради чего в Мюнхен ехать:) Озера- это для местных, или так, если уже оказался с Мюнхене, и хочешь провести свободный день на природе. Как цель поездки они вряд ли будут. А вот Нойшванштайн- это цель! И, кстати, часа в 4 дня уже всех китайцев увозят, да и других туристов на автобусах тоже, и в Швангау наступает мир и благодать. А окружающая красота завораживает.
30th-Jan-2019 07:35 pm (UTC)
morseanen
ну вот смотри, кто-то в каментах выше писал про попсу Нойшванштайн. У каждого же свои интересы:-) Мне прогуляться внутри было интересно, но гораздо лучше, если соотнести время ожидания в очередях за билетом, лучше смотреть на него со стороны:-)
30th-Jan-2019 07:06 pm (UTC)
_amster_
Ах, как красиво!
Вообще хотелось бы видеть примерно стоимость развлечений. Ну типа "термы (70-80€)"

30th-Jan-2019 07:15 pm (UTC)
morseanen
в принципе, можно ходить по ссылкам на мои посты. А там уже есть ссылки на официальные дела и цены. Говорю же, здесь задаю направления. Но кто серьезно заинтересуется. может спокойно все найти в два клика:-)
30th-Jan-2019 07:16 pm (UTC)
seakonst
Поахал. Это очень полезный обзор, что бы ты там не говорил. Так что спасибо!
Альтернативу предложить не могу, но предложу не шарпить так, как ты сделал с верхним фото. Очень жёсткий шпилинг получается, и ёлки глаза колют.
30th-Jan-2019 07:18 pm (UTC)
seakonst
В смысле, не с верхним, а со вторым.
30th-Jan-2019 07:17 pm (UTC)
i_wrotbl
еще не прочел, но уже лыба с заголовка - да за ДВА часа можно половину дройчьляндии пересечь в низком полете! ну, йоба..
30th-Jan-2019 07:31 pm (UTC)
morseanen
трындун. За два часа ты на дойче бане доедешь до первой останоки, потому что поезд сломается два раза. А на машине ты за два часа упрешься в первую же пробень:-) А пешком да, можно далеко уйти:-)
30th-Jan-2019 07:24 pm (UTC)
i_wrotbl
ммх, в принципе все охуенно, если б не коэффициент "плотности шпрот" в благоприятное время года..
нунах, только со шмайссером наперевес и на "тигре"
30th-Jan-2019 07:31 pm (UTC)
morseanen
есть укромные уголки, а популярные места придется избегать.
30th-Jan-2019 07:32 pm (UTC)
dda_01
вай вай вай!какие красивые и фото и небо и озера !а лодки,лодки!и красный Порш такой бочком стоит-мммммммммммммм!супер подборка!
сколько же ты времени на этот пост потратил-да руками,да ссылки все прикрепил!ууууууууууууу!тут же не по принципу CTRL+C CTRL+V
РЕСПЕКТ!!!

Edited at 2019-01-30 07:35 pm (UTC)
30th-Jan-2019 07:37 pm (UTC)
morseanen
кто еще труд отметит как не ты?:-)
30th-Jan-2019 07:35 pm (UTC)
ango
ну, я видела, конечно, предупреждение, что лайфхаков не будет - но всё-таки - как обмануть китайцев?!
30th-Jan-2019 07:37 pm (UTC)
morseanen
не ехать на Кёнигсзее. А если и ехать, то стараться уходить в горы. Они в горы не лезут на своих кедах:-)
30th-Jan-2019 07:51 pm (UTC)
dom3d
Озера красивые!
31st-Jan-2019 05:20 am (UTC)
morseanen
сокровище:-)
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User: morseanen
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