ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ У МЮНХЕНА (В ДВУХ ЧАСАХ ЕЗДЫ) 

1. Когда-то давно, когда человек еще не мог отрывать свою задницу от Земли, считалось обыкновенным открывать новые страны водным путем. Человек нанимался матросом на какую-нибудь просоленную шхуну, перед плаванием вырывал себе все гнилые зубы и вырезал аппендицит (потому что оказаться среди…