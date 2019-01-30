ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ У МЮНХЕНА (В ДВУХ ЧАСАХ ЕЗДЫ) 

Чуть более внимательный читатель знает, что я на данный момент проживаю в Мюнхене и мое мнение об этом городе не покидает обидных рамок лишь "вокзала к Альпам".
Куча народа будет утверждать, что Мюнхен не просто "вокзал", а вокзал с элитной пивнухой, а дубаец на трапе сбежавшего из летней аравийской сковородки А380-го заявит, что никакой не вокзал, а магаз со шмотьем, к тому же естественно кондиционированный и продавщицы тут без намордников. Кто-то еще напомнит о футболе, а кто-то "бэху" приехал купить.
А Мюнхен на все мои оскорбления ответит, что это проблема
индейцев
евреев и продолжит пристраивать очередной перрон. Вернее, не пристраивать новый, а ремонтировать старый. И путешествующий народ все равно будет стремиться в Мюнхен. Не чтобы потусоваться в клубах, не изысканно поесть, не посмотреть на историческую и авангардную архитектуру, все это есть гораздо круче в других городах, а чтобы наспех опрокинуть в Мюнхене кружку, купить открытку и сбежать в Альпы.
Альпы! Вот это самое лучшее, что есть у города. Мюнхена лучший район и его главная достопримечательность. Если есть целый день и хорошая погода, не трать его на город. Для тебя построили перрон - садись на транспорт и беги в горы.
Сегодня рассмотрим куда бежать.
Давайте сразу определимся. Морсоблог - это не про лайфхак. Для туриста КПД моих обзоров примерно равен эффекту от телевизионной передачи "Орел и решка", только без сисек Ивлеевой. Как и в передаче, я лишь кидаю на прилавок возможные направления без претензий на достоверность и ответа за базар. Морсоблог - это как разговор двух пацанов, встретившихся после пятилетней разлуки. Не так, как у женщин, когда водопады информации - ничего полезного пацаны друг другу никогда не расскажут, но приятное послевкусие останется.
Главное условие к локациям сегодняшнего рейтинга - возможность добраться сюда из Мюнхена за адекватный прайс не более, чем за два часа. Все, что дольше, уляжется в однодневную поездку только у самых упоротых коллекционеров точек на карте.
Рейтинг я составлял исходя трех основных критериев.
Самый главный - это конечно концентрация красоты и наличие достойной инфраструктуры. Еще важным критерием для однодневной поездки является время в пути. Ну и конечно же концентрация на месте конкурирующих с тобой ценителей красоты. Для Альп это не менее важно.
☀ ☀ ☀V.
Последнее, пятое место в рейтинге занимают многочисленные "городские" озера. Прежде всего это Штарнбергское (Starnberger See)
и Аммерское (Ammersee)
озера. С натяжкой Тегернское (Tegernsee)
озеро, потому что еще чуть дальше и "городским" его уже не назовешь.Концентрация красоты *
Транспорт****
Плотность шпрот ****
В принципе, озера - это идеальное направление для неспешной однодневной поездки. Из объятий города вырвешься, на Альпы хоть и на приличном расстоянии полюбуешься, расслабленной аристократической атмосферы насладишься.Штарнбергское
озеро известно на всю Германию самой большой концентрацией живущих там миллионеров в стране.
Соответственно, стоимость жилья в окрестностях озера - самая высокая в стране. Но какой-то особенной "барвихи" однодневный турист на Штарнбергском
озере не обнаружит. Это же Германия. Местный народ в соболях не ходит, зато и мороженное на променаде не пробьет "black star" в твоем бюджете. Все демократично, расслабленно и... скучно.
Зато из самого центра Мюнхена доберешься сюда на машине всего лишь за полчаса. И столько же на метро. От центральной станции Marienplatz
идет ветка S6
прямо в Штарнберг
.Амммерское
озеро еще скучнее, но зато рядышком находится Мекка всех пивоманов - знаменитый монастырь Андекс (Andechs)
.
По сути это привелегированный биргартен. С прекрасной кулисой и, пожалуй, лучшим в городе пивом. Правда, будьте готовы к толкучке. Это туристический аттракцион. От монастыря к озеру где-то 45 минут пешей прогулки через очень красивый лес.
От той же Marienplatz
до Аммерзее идет всего 50 минут метро S8
с остановкой в Herrsching
. На машине будет столько же.Тегернское
озеро - еще одна вотчина миллионеров.
Это уже полноценный горно-озерный курорт с соответствующей инфраструктурой. Можно на канатке в гору полезть, можно на кораблике по озеру. Можно в пафосном бичклабе затусить. Можно комнату в отеле
снять, но будьте готовы заплатить по статусу.
Добираться сюда нужно на поезде. Из центра (например, Donnersbergerbrücke
) идет BOB 86963
час и десять минут. И вновь на машине будет примерно столько же.
☀ ☀ ☀V.
На четвертое место я поставлю регион вокруг озера Вальхензее (Walchensee)
- общину Кохель (Kochel)
.Концентрация красоты ***
Транспорт***
Плотность шпрот ***
Зачем нужно ехать именно сюда? За потрясным цветом воды озера Вальхензее
. Это же Полинезия чистой воды, простите за тавтологию.
Будешь последним лохопето, если приедешь сюда и не залезешь на канатке или пешком на гору Херцогштанд (Herzogstand)
.
С полуторакилометровой красоты ты увидишь альпийскую "полинезию" Вальхензее
во всем великолепии, а через тонкую перемычку перевала Кессельберг
взгляд скользнет по соседнему озеру Кохельзее (Kochelsee)
и дальше по равнине до самого
вокзала
Мюнхена.
Прогулка вокруг по легенде дремлющего в Вальхензее
чудовища подарит тебе чудовищный аппетит, сразиться с которым помогут отважные богатыри в поварских колпаках многочисленных харчевен.
Покайфовать можно в термах Trimini
, но будь готов отдать безобразную сумму даже по южно-баварским меркам.
На машине из Мюнхена доберешься по 95-му автобану
прямо к канатке Herzogstandbahn
за час и десять минут. Будь готов потолкаться на парковке. Поездом тоже можно на Regionalbahn
от центрального вокзала и до города Kochel
.
☀ ☀ ☀III.
Третье место однозначно за знаменитым горнолыжным регионом Гармиш-Партенкирхен (Garmisch-Partenkirchen)
. Но район самых высоких в Германии гор славен не только зимними Олимпиадами. И летом здесь можно кайфово провести время, напичканное впечатлениями.Концентрация красоты ****
Транспорт***
Плотность шпрот **
Это тебе и грандиозный Партнахкламм (Partnachklamm)
- мистическая земная щель, которая на 10 минут украдет у тебя лето и бросит в суровый мир гномьего Толкиена.
На канатке ты можешь забраться на местный холмик Ванк (Wank)
(1780 метров) и оттуда ошарашиться могучей семейкой горных пиков Германии, во главе с убербоссом - самой Цугшпитце
.
А можно сразу махнуть на саму Цугшпитце
и по-бюргерски предусмотрительно прихватив из летней жары с собой пуховик, поржать над голыми, охуевшими от снега в Июле китайцами. Шутка ли, высота почти три километра над Рейхстагом!
А слабо попрыгать на "чертовом языке" AlpspiX
?
А если устанешь от Альп, можно в компании с эскимо прогулять жаркий денег в деревушке Гармиш-Партенкирхен
и узнать по фасадам местных избушек, чем занимают себя селяне в свободное от урожая время.
А если катнуть на машине еще 20 минут на юг, можно попасть в удивительный австрийский Иннсбрук
. Но тогда дня вам точно не хватит.
Почему же при всем этом нахысе только третье место? А смотри на две звездочки напротив плотности шпрот. В солнечный денек здесь обитает весь Мюнхен и все туристы Земного шара.
☀ ☀ ☀II.
Всего писюлечку не хватило Берхстегаден (Berchtesgadener Land)
, чтобы возглавить мой рейтинг.Концентрация красоты *****
Транспорт**
Плотность шпрот **
В окрестности региона вместилось столько красоты, что, говоря по-чесноку, вам не хватит и недели, чтобы увидеть хотя бы половину.
Прежде всего это сам городок Берхтесгаден
и главная жемчужина не только региона, но и всех Альп - озеро Кёнигсзее (Königssee)
.
Его создал особенно талантливый демиург. Он отодвинул ледник, обнажил фьорд и перенес Норвегию на тысячу километров южнее.
По Кёнигсзее
турист прокатится на электрической лодке, послушает десятикратное эхо, создаваемое печальной свирелью паромщика.
Он съест слюноточивую свежую форель в монастыре святого Варфоломея (St. Bartholomä)
...
... и, сойдя на последней остановке, обманет всех китайцев и в одиночестве дойдет до главного секрета региона - магического озера Оберзее (Obersee)
. Ручаюсь, вы такого больше не видели нигде.
В самом Берхтесгадене
вы посетите солевые пещеры, здесь находятся стратегические солеварни Германии. А не пожадничав денег на экскурсию, доберетесь на автобусе до легендарного Eagle Nest
, или как его называют немцы, Кельштайн (Kehlsteinhaus)
- альпийской дачи Гитлера.
А если устанете от постоянного нахождения в потоке горланящего интернационала с рюкзаками, сбежите в регион Рамзау (Ramsau)
.
Где вы будете с Альпами наедине. Где вы найдете еще одно потрясающее озеро Хинтерзее (Hintersee)
, а так же Магический лес (Zauberwald)
И еще одно ущелье, не уступающее гармишевскому Партнахкламму - Вайсбахшлухт (Weißbachschlucht)
. С одной лишь оговоркой: никаких толп.
А ваша бабушка сможет отлично отжечь в курортном Бад Райхенхале (Bad Reichenhall)
- этом образчике немецкого традиционного термального курорта.
Здесь же находятся шикарные термы Rupertus Therme
. Где и адекватный прайс и концентрированный кайф, если вы конечно любитель такого.
Ну и опять же вашей бабушке рукой подать до родины Моцарта, самого дождливого города Австрии - Зальцбурга
. С его крепостью, знаменитыми марципанами, ну и еще чем-то.
А проиграл Берхтесгаден
, потому что озеро Кёнигсзее
стало, к сожалению, всемирно известным. Большой мир проник сюда и альпийская атмосфера с ее мистической тишиной, бородатыми альпинистами с рюкзаками и ледорубами, единением с природой - на грани вымирания под разноцветными кроссовками толпы.
Ехать сюда долго и муторно. Навигатор покажет всего два часа из Мюнхена и соврет. Это знаменитый восьмой автобан
, наверное, один из самых загруженных в Германии. Уж лучше на поезде с одной пересадкой за два с половиной часа доехать. Но вы тогда будете сильно ущемлены в дальнейшей транспортировке между локациями.
☀ ☀ ☀I.
А на первое место я субъективно для себя поставлю городскую общину Фюссена (Füßen)
, что в регионе Восточный Альгой
.Концентрация красоты ****
Транспорт****
Плотность шпрот ***
Знаменит Фюссен
прежде всего Нойшванштайном
И если вас все-таки потянет именно в замок, будьте готовы выучить по дороге путунхуа, хуаюй и гоюй. Но особая благодарность детищу сумрачного гения Людовика, что оттягивает на себя китайские массы, оставляя простор для остального туриста.
Что самого цимесного в Фюссене
? Все достопримечательности компактно располагаются на пятачке земли. По сути можно оставить машину на парковке и весь день наслаждаться пешей прогулкой. Прежде всего сам Фюссен
- очень красивый курортный город с отлично сохранившейся цитаделью и кирхами.
Двадцать минут пешком в сторону австрийской границы и вот это все горно-прекрасное навалится тебе на грудь и ты забудешь дышать. Тут тебе и искусственный водопад Лехфалль (Lechfall)
и дороги под кронами деревьев в заповеднике Walderlebniszentrum Zuegelwies
.
Покататься на альпийской разновидности летнего бобслея - родельбане
Обязательно заезжай в королевские сауны Kristall Therme
. Это мои самые любимые термы в Германии. Где еще можно вылезти распаренным из солевого бассейна и позагорать с видом на самую известную немецкую достопримечательность?Фюссен
ставлю на первое место исключительно из-за максимального комфорта для прогулки одного дня. Добираться на машине всего полтора часа по удобному 96-му автобану.
В комментариях предлагается поахать или предложить альтернативные варианты.
Первый нах!)
Edited at 2019-01-30 06:16 pm (UTC)
Edited at 2019-01-30 06:31 pm (UTC)
Помимо форели имени Варфоломея...
зы: сиськи ивлеевой не предлагать, они вымысел.
во вторых - в москве за 2 часа от центра до окраины не всегда доедешь, про красоту всякую и горы я вообще молчу.
в третьих реквестирую продолжение!!!
Вообще хотелось бы видеть примерно стоимость развлечений. Ну типа "термы (70-80€)"
Альтернативу предложить не могу, но предложу не шарпить так, как ты сделал с верхним фото. Очень жёсткий шпилинг получается, и ёлки глаза колют.
нунах, только со шмайссером наперевес и на "тигре"
сколько же ты времени на этот пост потратил-да руками,да ссылки все прикрепил!ууууууууууууу!тут же не по принципу CTRL+C CTRL+V
РЕСПЕКТ!!!
Edited at 2019-01-30 07:35 pm (UTC)